В Киеве обломки сбитого дрона упали в водоем: что известно об инциденте
Киев • УНН
В Днепровском районе Киева обломки сбитого дрона упали в водоем, предварительно без пожара и пострадавших. В соцсетях распространяется видео дрона, плавающего в Днепре.
В Киеве обломки сбитого дрона упали в водоем в Днепровском районе, предварительно без пожара и пострадавших, передает УНН со ссылкой на КГВА.
В результате работы ПВО по вражеским воздушным целям обломки сбитого дрона упали в водоем в Днепровском районе столицы. Предварительно без пожара и пострадавших
В КГВА призвали киевлян ответственно относиться к сигналам тревоги, находиться в укрытиях до отбоя.
Сейчас угроза не наблюдается.
Добавим
В соцсетях распространяется видео, на котором видно дрон, который плавает по Днепру.