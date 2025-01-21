В Киеве обломки сбитого дрона упали в водоем: что известно об инциденте

В Киеве обломки сбитого дрона упали в водоем в Днепровском районе, предварительно без пожара и пострадавших, передает УНН со ссылкой на КГВА.

В результате работы ПВО по вражеским воздушным целям обломки сбитого дрона упали в водоем в Днепровском районе столицы. Предварительно без пожара и пострадавших - говорится в сообщении.

В КГВА призвали киевлян ответственно относиться к сигналам тревоги, находиться в укрытиях до отбоя.

Сейчас угроза не наблюдается.

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В соцсетях распространяется видео, на котором видно дрон, который плавает по Днепру.