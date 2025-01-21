У Києві уламки збитого дрона впали у водойму: що відомо про інцидент
Київ • УНН
У Дніпровському районі Києва уламки збитого дрона впали у водойму, попередньо без пожежі та постраждалих. У соцмережах поширюється відео дрона, що плаває у Дніпрі.
У Києві уламки збитого дрона впали у водойму у Дніпровському районі, попередньо без пожежі та постраждалих, передає УНН із посиланням на КМВА.
Внаслідок роботи ППО по ворожих повітряних цілях уламки збитого дрона впали у водойму у Дніпровському районі столиці. Попередньо без пожежі та постраждалих
У КМВА закликали киян відповідально ставитись до сигналів тривоги, перебувати в укриттях до відбою.
Наразі загроза не спостерігається.
Додамо
У соцмережах шириться відео, на якому видно дрон, який плаває по Дніпру.