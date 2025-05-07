В Киеве обломки дрона упали на жилой дом, вспыхнул пожар
Киев • УНН
В Днепровском районе Киева зафиксировано падение обломков БпЛА на жилой дом. Также взрывы были слышны в Киевской области, в столице работает ПВО.
В Киеве ночью 7 мая обломки вражеского беспилотника упали на жилой дом. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, информирует УНН.
Детали
Он уточнил, что падение обломков БпЛА было зафиксировано в Днепровском районе столицы.
На место направляются службы. Все детали устанавливаются
Тем временем мониторинговые ресурсы сообщают, что на месте прилета вспыхнул пожар. При этом по вражеским целям в воздушном пространстве столицы продолжают работать расчеты ПВО. Ударные дроны фиксируются в разных частях города. Взрывы слышны и в Киевской области.
Напомним
В Киеве в ночь на среду, 7 мая, прозвучали несколько взрывов. По данным мониторинговых ресурсов, враг ударил по столице баллистикой. До этого Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
Удар баллистикой по Киеву: вспыхнул пожар, есть пострадавшие07.05.25, 01:31 • 3292 просмотра