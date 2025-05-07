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В Киеве обломки дрона упали на жилой дом, вспыхнул пожар

Киев • УНН

 • 618 просмотра

В Днепровском районе Киева зафиксировано падение обломков БпЛА на жилой дом. Также взрывы были слышны в Киевской области, в столице работает ПВО.

В Киеве обломки дрона упали на жилой дом, вспыхнул пожар

В Киеве ночью 7 мая обломки вражеского беспилотника упали на жилой дом. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, информирует УНН.

Детали

Он уточнил, что падение обломков БпЛА было зафиксировано в Днепровском районе столицы.

На место направляются службы. Все детали устанавливаются

- написал Ткаченко.

Тем временем мониторинговые ресурсы сообщают, что на месте прилета вспыхнул пожар. При этом по вражеским целям в воздушном пространстве столицы продолжают работать расчеты ПВО. Ударные дроны фиксируются в разных частях города. Взрывы слышны и в Киевской области.

Напомним

В Киеве в ночь на среду, 7 мая, прозвучали несколько взрывов. По данным мониторинговых ресурсов, враг ударил по столице баллистикой. До этого Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Удар баллистикой по Киеву: вспыхнул пожар, есть пострадавшие07.05.25, 01:31 • 3292 просмотра

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