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Шахед-136

У Києві уламки дрона впали на житловий будинок, спалахнула пожежа

Київ • УНН

 • 2594 перегляди

У Дніпровському районі Києва зафіксовано падіння уламків БпЛА на житловий будинок. Також вибухи було чутно в Київській області, в столиці працює ППО.

У Києві уламки дрона впали на житловий будинок, спалахнула пожежа

У Києві вночі 7 травня уламки ворожого безпілотника впали на житловий будинок. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, інформує УНН.

Деталі

Він уточнив, що падіння уламків БпЛА було зафіксовано у Дніпровському районі столиці.

На місце прямують служби. Всі деталі встановлюються

- написав Ткаченко.

Тим часом моніторингові ресурси повідомляють, що на місці прильоту спалахнула пожежа. При цьому по ворожих цілях в повітряному просторі столиці продовжують працювати розрахунки ППО. Ударні дрони фіксуються в різних частинах міста. Вибухи чути і у Київській області.

Нагадаємо

У Києві в ніч на середу, 7 травня, пролунали кілька вибухів. За даними моніторингових ресурсів, ворог вдарив по столиці балістикою. До цього Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Удар балістикою по Києву: спалахнула пожежа, є постраждалі07.05.25, 01:31 • 4566 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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