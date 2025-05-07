У Києві уламки дрона впали на житловий будинок, спалахнула пожежа
Київ • УНН
У Дніпровському районі Києва зафіксовано падіння уламків БпЛА на житловий будинок. Також вибухи було чутно в Київській області, в столиці працює ППО.
У Києві вночі 7 травня уламки ворожого безпілотника впали на житловий будинок. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, інформує УНН.
Деталі
Він уточнив, що падіння уламків БпЛА було зафіксовано у Дніпровському районі столиці.
На місце прямують служби. Всі деталі встановлюються
Тим часом моніторингові ресурси повідомляють, що на місці прильоту спалахнула пожежа. При цьому по ворожих цілях в повітряному просторі столиці продовжують працювати розрахунки ППО. Ударні дрони фіксуються в різних частинах міста. Вибухи чути і у Київській області.
Нагадаємо
У Києві в ніч на середу, 7 травня, пролунали кілька вибухів. За даними моніторингових ресурсів, ворог вдарив по столиці балістикою. До цього Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
Удар балістикою по Києву: спалахнула пожежа, є постраждалі07.05.25, 01:31 • 4566 переглядiв