В столице в ночь на 12 июня во время воздушной тревоги на станциях метро укрывались 6 100 человек. Из них 600 - дети. Сейчас в режиме укрытия круглосуточно работают 46 подземных станций. Об этом в среду сообщили в КГГА, передает УНН.

В ночь на 12 июня во время воздушной тревоги на станциях столичного метро укрывались 6 100 человек. Из них 600 - дети - рассказали в КГГА.

Как отмечается, сейчас 46 подземных станций метро круглосуточно работают в режиме укрытия. Во время воздушной тревоги на вход открыты без исключений все вестибюли подземных станций.

На станциях доступны модульные скамьи, раскладные стулья, одеяла и матрасы, которые выдают дежурные работники.

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