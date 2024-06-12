Вражеский ракетный удар на Киев отражен противовоздушной обороной. Город остался без пострадавших и разрушений. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

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Оккупанты снова ударили по столице Украины.

Комбинированная атака, которая включала крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 от стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, создала сложное положение для Киева.

Ракеты приближались к городу с южного направления в несколько волн, сопровождаясь вражескими ударными беспилотниками. Однако, благодаря чрезвычайному профессионализму и умению воинов противовоздушной обороны, все воздушные цели были уничтожены, обезопасив город от серьезных последствий.

Воздушная тревога в Киеве длилась почти два часа, но благодаря эффективной работе противовоздушной обороны, город остался без пострадавших и разрушений.

Оперативная сводка по количеству и типу ракет уточняется.

В результате очередной воздушной атаки разрушений в столице не зафиксировано - КГГА