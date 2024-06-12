Начальник КМВА Попко: ППО Києва відбила ворожу ракетну атаку, місто не постраждало
Київ • УНН
За інформацією від начальника КМВА Сергія Попко, протиповітряна оборона Києва успішно відбила ворожу ракетну атаку, запобігши жертвам та руйнуванням у місті.
Ворожий ракетний удар на Київ відбито протиповітряною обороною. Місто залишилося без постраждалих та руйнувань. Про це повідомляє начальник КМВА Сергій Попко, передає УНН.
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Окупанти знову вдарили по столиці України.
Комбінована атака, яка включала крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 від стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, створила складне положення для Києва.
Ракети наближалися до міста з південного напрямку в кілька хвиль, супроводжуючись ворожими ударними безпілотниками. Проте, завдяки надзвичайному професіоналізму та вмінням воїнів протиповітряної оборони, всі повітряні цілі були знищені, убезпечуючи місто від серйозних наслідків.
Повітряна тривога у Києві тривала майже дві години, але завдяки ефективній роботі протиповітряної оборони, місто залишилося без постраждалих та руйнувань.
Оперативне зведення щодо кількості та типу ракет уточнюється.
Внаслідок чергової повітряної атаки руйнувань у столиці не зафіксовано - КМДА12.06.24, 05:07 • 87355 переглядiв