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Начальник КМВА Попко: ППО Києва відбила ворожу ракетну атаку, місто не постраждало

Начальник КМВА Попко: ППО Києва відбила ворожу ракетну атаку, місто не постраждало

Київ • УНН

 • 73657 перегляди

За інформацією від начальника КМВА Сергія Попко, протиповітряна оборона Києва успішно відбила ворожу ракетну атаку, запобігши жертвам та руйнуванням у місті.

Ворожий ракетний удар на Київ відбито протиповітряною обороною. Місто залишилося без постраждалих та руйнувань. Про це повідомляє начальник КМВА Сергій Попко, передає УНН.

Деталі

Окупанти знову вдарили по столиці України.

Комбінована атака, яка включала крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 від стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, створила складне положення для Києва.

Ракети наближалися до міста з південного напрямку в кілька хвиль, супроводжуючись ворожими ударними безпілотниками. Проте, завдяки надзвичайному професіоналізму та вмінням воїнів протиповітряної оборони, всі повітряні цілі були знищені, убезпечуючи місто від серйозних наслідків.

Повітряна тривога у Києві тривала майже дві години, але завдяки ефективній роботі протиповітряної оборони, місто залишилося без постраждалих та руйнувань.

Оперативне зведення щодо кількості та типу ракет уточнюється.

Внаслідок чергової повітряної атаки руйнувань у столиці не зафіксовано - КМДА12.06.24, 05:07 • 87355 переглядiв

Юлія Котвицька

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