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У Києві вночі від атаки рф в метро укривалися понад 6 тисяч людей, із них 600 – діти

У Києві вночі від атаки рф в метро укривалися понад 6 тисяч людей, із них 600 – діти

Київ • УНН

 • 107739 перегляди

Понад 6 000 людей, у тому числі 600 дітей, укривалися на станціях київського метро під час російської атаки в ніч на 12 червня.

У столиці у ніч на 12 червня під час повітряної тривоги на станціях метро укривалися 6 100 людей. Із них 600 – діти. Наразі у режимі укриття цілодобово працюють 46 підземних станцій. Про це у середу повідомили у КМДА, передає УНН.

У ніч на 12 червня під час повітряної тривоги на станціях столичного метро укривалися 6 100 людей. Із них 600 – діти

- розповіли у КМДА.  

Як зазначається, нині 46 підземних станцій метро цілодобово працюють у режимі укриття. Під час повітряної тривоги на вхід відчинені без винятків усі вестибюлі підземних станцій.

На станціях доступні модульні лави, розкладні стільці, ковдри та матраци, що видають чергові працівники.

Начальник КМВА Попко: ППО Києва відбила ворожу ракетну атаку, місто не постраждало12.06.24, 05:30 • 73657 переглядiв

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