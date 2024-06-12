У Києві вночі від атаки рф в метро укривалися понад 6 тисяч людей, із них 600 – діти
Київ • УНН
Понад 6 000 людей, у тому числі 600 дітей, укривалися на станціях київського метро під час російської атаки в ніч на 12 червня.
У столиці у ніч на 12 червня під час повітряної тривоги на станціях метро укривалися 6 100 людей. Із них 600 – діти. Наразі у режимі укриття цілодобово працюють 46 підземних станцій. Про це у середу повідомили у КМДА, передає УНН.
У ніч на 12 червня під час повітряної тривоги на станціях столичного метро укривалися 6 100 людей. Із них 600 – діти
Як зазначається, нині 46 підземних станцій метро цілодобово працюють у режимі укриття. Під час повітряної тривоги на вхід відчинені без винятків усі вестибюлі підземних станцій.
На станціях доступні модульні лави, розкладні стільці, ковдри та матраци, що видають чергові працівники.
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