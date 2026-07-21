В Киеве неизвестные облили салон красоты жидкостью и оставили возле заведения части туш животных

На столичном Печерске фасад и входную дверь салона красоты облили жидкостью, а рядом оставили части туш домашних животных, передает УНН со ссылкой на полицию Киева.

Детали

Сегодня утром возле одного из салонов красоты в Печерском районе Киева неизвестные оставили части туш домашних животных, а также облили входную дверь и фасадные окна жидкостью.

Дознаватели Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.

Сейчас правоохранители принимают меры для установления лиц, причастных к совершению правонарушения.

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