В Киеве неизвестные облили салон красоты жидкостью и оставили возле заведения части туш животных
Киев • УНН
В Печерском районе Киева неизвестные облили фасад салона красоты жидкостью и оставили части туш домашних животных. Полиция начала уголовное производство по статье о хулиганстве.
На столичном Печерске фасад и входную дверь салона красоты облили жидкостью, а рядом оставили части туш домашних животных, передает УНН со ссылкой на полицию Киева.
Детали
Сегодня утром возле одного из салонов красоты в Печерском районе Киева неизвестные оставили части туш домашних животных, а также облили входную дверь и фасадные окна жидкостью.
Дознаватели Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.
Сейчас правоохранители принимают меры для установления лиц, причастных к совершению правонарушения.
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