В Киеве найденный по объявлению ремонтник с гранатой и ножом ограбил пенсионерку
Киев • УНН
42-летний мужчина напал на киевлянку с ножом и гранатой во время ремонта. Злоумышленник связал женщину и забрал деньги, ювелирные изделия и телефон.
В Киеве 75-летняя пенсионерка по объявлению нашла ремонтника — он напал на нее с ножом и гранатой, связал и ограбил, нападавшего задержали и сообщили ему о подозрении, сообщили в Киевской городской прокуратуре в понедельник, пишет УНН.
Детали
"42-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении разбойного нападения на пожилую женщину", — говорится в сообщении.
Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 187 УК Украины.
"Установлено, что 75-летняя киевлянка по объявлению нашла разнорабочего для ремонта в квартире, которую затопили соседи. Подозреваемый почти месяц работал в квартире, а в один из дней напал на женщину с ножом и гранатой, связал ее и заставил отдать мобильный телефон, ювелирные изделия и деньги", — сообщили в прокуратуре.
Нападавшего задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
Выяснилось, что он провел 12 лет в местах лишения свободы за умышленное убийство.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении разбойного нападения с целью завладения имуществом, сопряженного с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшей, из корыстных побуждений.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
За содеянное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.
В Киеве мужчина с оружием напал на пожилого охранника из-за собаки10.05.26, 12:11 • 6930 просмотров