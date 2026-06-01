В Киеве найденный по объявлению ремонтник с гранатой и ножом ограбил пенсионерку

Киев • УНН

 • 1502 просмотра

42-летний мужчина напал на киевлянку с ножом и гранатой во время ремонта. Злоумышленник связал женщину и забрал деньги, ювелирные изделия и телефон.

В Киеве 75-летняя пенсионерка по объявлению нашла ремонтника — он напал на нее с ножом и гранатой, связал и ограбил, нападавшего задержали и сообщили ему о подозрении, сообщили в Киевской городской прокуратуре в понедельник, пишет УНН.

Детали

"42-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении разбойного нападения на пожилую женщину", — говорится в сообщении.

Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 187 УК Украины.

"Установлено, что 75-летняя киевлянка по объявлению нашла разнорабочего для ремонта в квартире, которую затопили соседи. Подозреваемый почти месяц работал в квартире, а в один из дней напал на женщину с ножом и гранатой, связал ее и заставил отдать мобильный телефон, ювелирные изделия и деньги", — сообщили в прокуратуре.

Нападавшего задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Выяснилось, что он провел 12 лет в местах лишения свободы за умышленное убийство.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении разбойного нападения с целью завладения имуществом, сопряженного с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшей, из корыстных побуждений.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

За содеянное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

