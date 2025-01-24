В Киеве начались проверки перевозчиков: за несколько дней составлены акты на более 1,6 млн грн
Киев • УНН
За 4 дня проверок в Киеве выявлено 95 нарушений среди 430 пассажирских перевозчиков. Основные нарушения - отсутствие разрешительных документов и несоблюдение режима труда водителей.
С понедельника в Киеве начались усиленные меры по проверке пассажирских перевозчиков. За четыре дня проверили 430 перевозчиков. По результатам инспекторы составили 95 актов на сумму более 1 650 000 грн. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает УНН.
«В координации с Укртрансбезопасностью с понедельника в Киеве проводятся усиленные меры по проверке пассажирских перевозчиков. Проверки на дороге продолжаются в местах сосредоточения наибольшего пассажиропотока: возле автостанций, конечных станций метро и тому подобное. Только за четыре дня проверили 430 пассажирских перевозчиков. По результатам инспекторы составили 95 актов на сумму более 1 650 000 грн», - написал Ткаченко.
По его словам, среди нарушений:
- отсутствие разрешительных документов у водителей пассажирского транспорта, которые перевозят людей без всяких гарантий безопасности.
- несоблюдение режима труда и отдыха, что ставит под угрозу жизнь и здоровье всех участников движения.
«Каждый из нас имеет право на безопасный проезд и уверенность в соответствии транспорта всем нормам, которым руководит квалифицированный и ответственный водитель. Мы не можем позволить, чтобы из-за халатности или равнодушия страдали люди. Особое внимание - вопрос бесплатного проезда для защитников. Меня глубоко беспокоят сообщения о случаях отказа нашим воинам в праве на бесплатный проезд. Такие инциденты поступают из разных районов столицы, и это абсолютно неприемлемо. Социальная защита наших защитников - это основа, которую мы обязаны гарантировать», - заявил Ткаченко.
Он подчеркнул, что такие случаи являются скорее досадными исключениями, чем системной проблемой. Однако каждая подобная ситуация подрывает доверие к нашей совместной работе и не должна оставаться без внимания.
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