В столице из-за столкновения трамваев на улице Глубочицкой запускают автобусы, которые частично будут дублировать наиболее загруженный трамвайный маршрут № 18. Причиной аварии в "Киевпастрансе" назвали некорректные действия водителя одного из трамваев. Об этом во вторник сообщили в КГГА, передает УНН.

"Из-за столкновения трамваев на ул. Глубочицкой организуют движение автобусных маршрутов. Он частично будет дублировать наиболее загруженный трамвайный маршрут № 18", - сообщили в КГГА.

Как сообщается, автобусы будут курсировать до окончания следственных действий на месте ДТП и до восстановления движения по трамвайным путям.

Как отмечает КП "Киевпастранс", трамвай, повлекший аварийную ситуацию, был в исправном состоянии - перед выпуском на линию прошел соответствующий осмотр. Причиной аварии в коммунальном предприятии назвали человеческий фактор, а именно - некорректные действия водителя.

Ранее сообщалось, что на улице Глубочицкой в Киеве столкнулись два трамвая. По предварительной информации, пострадали шесть человек. Движение транспорта затруднено в обоих направлениях, трамваи №14 и №18 задерживаются.