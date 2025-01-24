У Києві почалися перевірки перевізників: за кілька днів складено актів на понад 1,6 млн грн

З понеділка в Києві почалися посилені заходи з перевірки пасажирських перевізників. За чотири дні перевірили 430 перевізників. За результатами інспектори склали 95 актів на суму понад 1 650 000 грн. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає УНН.

"В координації з Укртрансбезпекою з понеділка в Києві проводяться посилені заходи з перевірки пасажирських перевізників. Перевірки на дорозі тривають у місцях зосередження найбільшого пасажиропотоку: біля автостанцій, кінцевих станцій метро тощо. Лише за чотири дні перевірили 430 пасажирських перевізників. За результатами інспектори склали 95 актів на суму понад 1 650 000 грн", - написав Ткаченко.

За його словами, серед порушень:

• відсутність дозвільних документів у водіїв пасажирського транспорту, які перевозять людей без жодних гарантій безпеки.

• недотримання режиму праці та відпочинку, що ставить під загрозу життя і здоров’я всіх учасників руху.

"Кожен із нас має право на безпечний проїзд та впевненість у відповідності транспорту всім нормам, яким керує кваліфікований і відповідальний водій. Ми не можемо дозволити, щоб через недбалість чи байдужість страждали люди. Особлива увага — питання безкоштовного проїзду для захисників. Мене глибоко турбують повідомлення про випадки відмови нашим воїнам у праві на безкоштовний проїзд. Такі інциденти надходять із різних районів столиці, і це абсолютно неприйнятно. Соціальний захист наших захисників — це основа, яку ми зобов’язані гарантувати", - заявив Ткаченко.

Він підкреслив, що такі випадки є скоріше прикрими винятками, ніж системною проблемою. Однак кожна подібна ситуація підриває довіру до нашої спільної роботи та не повинна залишатися поза увагою.

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