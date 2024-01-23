В Киеве на Святошино загорелись автомобили - КГВА
Киев • УНН
В результате ракетного удара в Святошинском районе Киева загорелись припаркованные автомобили. Жителей призывают оставаться в укрытиях до дальнейших указаний.
В Киеве в результате ракетного удара в Святошинском районе зафиксировано возгорание припаркованных автомобилей. Об этом сообщили в КГВА, передает УНН.
Детали
В результате ракетного удара в Святошинском районе зафиксировано возгорание припаркованных автомобилей. Детали выясняются. Оперативные службы следуют на место
В КГВА призвали киевлян находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Напомним,
Утром 23 января российская армия нанесла массированный удар по Украине. Взрывы раздавались в Киеве, работала противовоздушная оборона.
В Киеве и Харькове прогремели повторные взрывы23 январь 2024, 05:26 • 9579 просмотров
В Киеве на Святошино загорелись автомобили - КГВА
В результате ракетного удара в Святошинском районе Киева загорелись припаркованные автомобили. Жителей призывают оставаться в укрытиях до дальнейших указаний.
В Киеве и Харькове прогремели повторные взрывы
Неоднократные взрывы прогремели в Харькове и Киеве, Украина, когда российская армия начала массированную атаку. Мэры городов призывают граждан оставаться в укрытиях на фоне активности противовоздушной обороны и жертв.
Российский обстрел Харькова: повреждены жилые дома, есть раненые
Российский артиллерийский обстрел попал в пригород Харькова, ранив нескольких человек, в том числе детей, и повредив жилые дома. Одна из ракет даже попала в газопровод.
На фронте произошло 68 боевых столкновений в сутки - Генштаб
Министерство обороны Украины сообщило о 68 боевых столкновениях по всей линии фронта, во время которых враг нанес три ракетных удара, 65 авиаударов и 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по войскам и населенным пунктам. Среди них были полноценные штурмовые действия и попытки наступления на нескольких направлениях, в частности, на Купянском, Лиманском, Бахмутском и Авдеевском, которые были успешно отбиты.
В Киеве прогремели взрывы
В столице Украины, Киеве, раздались взрывы, вероятно, сработала система противовоздушной обороны. Воздушная тревога была объявлена во всех регионах после предупреждений о возможных запусках крылатых ракет с российских бомбардировщиков.
Авиация Сил обороны Украины нанесла 8 ударов по врагу - Генштаб
Украинские военные нанесли восемь ударов по скоплениям живой силы, вооружения и военной техники противника, попав в пункт управления, артиллерийское подразделение и радиолокационную станцию. Также была уничтожена управляемая ракета Х-59.
Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине - Воздушные Силы
23 января Россия начала массированную атаку на Украину, используя бомбардировщики Ту-95МС для запуска крылатых ракет, которые пересекли границу около 6 утра, подняв воздушную тревогу по всей Украине. Перед этим, около 5 утра, Россия нанесла удар по Харькову баллистическими ракетами, что привело к разрушению гражданской инфраструктуры.
23 января: День почерка, День измерения своей стопы
Событие было основано в 1977 году в США по инициативе Ассоциации производителей письменных приборов.
Оборонная промышленность России разбирает холодильники на запчасти - представитель Британии в ООН
Вследствие полномасштабного вторжения в Украину, экономика России потеряла более 400 млрд долларов из-за санкций.
Отсутствие помощи от США будет иметь катастрофические последствия для Украины - Кирби
Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности Белого дома, предупреждает, что если Конгресс США не одобрит дальнейшую помощь Украине, это может привести к "катастрофическим последствиям" для страны. Отказ может также повлиять на взносы других стран.