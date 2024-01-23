В Киеве на Святошино загорелись автомобили - КГВА

Отсутствие помощи от США будет иметь катастрофические последствия для Украины - Кирби

Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности Белого дома, предупреждает, что если Конгресс США не одобрит дальнейшую помощь Украине, это может привести к "катастрофическим последствиям" для страны. Отказ может также повлиять на взносы других стран.