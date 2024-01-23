У Києві на Святошино загорілись автомобілі – КМВА
Київ • УНН
Внаслідок ракетного удару у Святошинському районі Києва загорілися припарковані автомобілі. Мешканців закликають залишатися в укриттях до подальших вказівок.
У Києві внаслідок ракетного удару у Святошинському районі зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів. Про це повідомили в КМВА, передає УНН.
Деталі
Внаслідок ракетного удару у Святошинському районі зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів. Деталі з’ясовуються. Оперативні служби слідують на місце
У КМВА закликали киян перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Нагадаємо
Зранку 23 січня російська армія завдала масованого удару по Україні. Вибухи лунали у Києві, працювала протиповітряна оборона.
У Києві та Харкові пролунали повторні вибухи23.01.24, 07:26 • 32419 переглядiв