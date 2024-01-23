У Києві на Святошино загорілись автомобілі – КМВА

У Києві внаслідок ракетного удару у Святошинському районі зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів. Про це повідомили в КМВА, передає УНН.

Деталі

Внаслідок ракетного удару у Святошинському районі зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів. Деталі з’ясовуються. Оперативні служби слідують на місце йдеться у повідомленні.

У КМВА закликали киян перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо

Зранку 23 січня російська армія завдала масованого удару по Україні. Вибухи лунали у Києві, працювала протиповітряна оборона.

У Києві та Харкові пролунали повторні вибухи