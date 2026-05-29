В Киеве мужчина выстрелил из ружья и случайно ранил прохожую

В Киеве в результате случайного выстрела из помпового ружья тяжело ранена женщина, проходившая возле паркинга жилого дома. Полиция задержала мужчину и сообщила ему о подозрении. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

Детали

Киевлянин, находясь на территории паркинга жилого дома, достал из собственного автомобиля помповое ружье и, пытаясь устранить его неисправность, произвел выстрел в сторону металлического роллета паркинга. Одна из дробин патрона пробила роллет и попала в живот женщине, которая в это время проходила неподалеку.

Врачи диагностировали у потерпевшей проникающее ранение живота с повреждениями внутренних органов и внутренним кровотечением. Сейчас женщина находится в больнице.

Полицейские провели комплекс розыскных мероприятий и следственных действий. Отрабатывались видео с камер наблюдения, назначен ряд экспертиз, к осмотру места происшествия привлекался эксперт-баллист, исследующий огнестрельное оружие, дистанцию и направление выстрела. Для определения точного направления и угла, с которого был произведен выстрел, специалисты-криминалисты использовали баллистические лазеры — говорится в сообщении.

По результатам проведенных мероприятий полицейские задержали стрелка и сообщили ему о подозрении.

