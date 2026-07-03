В Киеве монахи провели молитву за погибшими возле разрушенного дома
Киев • УНН
Наместник Свято-Михайловского монастыря с братией совершили заупокойную молитву за мирными жителями. В Киеве 3 июля объявлено День траура по 30 жертвам атаки россиян.
Монахи Свято-Михайловского Златоверхого монастыря провели молитву за погибшими мирными жителями возле разрушенного дома в Дарницком районе столицы, передает УНН.
Подробности
Вечером, по благословению Предстоятеля Православной Церкви Украины Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, наместник Свято-Михайловского Златоверхого монастыря архиепископ Вышгородский Агапит вместе с братией обители совершили заупокойную молитву за погибшими мирными жителями возле разрушенного дома в Дарницком районе столицы.
Фото - Андрей Ходьков
3 июля в Киеве объявлен День траура по жертвам очередной массированной атаки россиян на столицу, унесшей 30 человеческих жизней. В этот день киевляне чтят память погибших и выражают соболезнования пострадавшим и их семьям.
В Киеве завершили поисковые работы в разрушенной девятиэтажке, где из-под завалов деблокировали 10 погибших03.07.26, 16:27 • 3448 просмотров
Напомним
В ночь на 2 июля Россия совершила массированную комбинированную атаку на Украину. По данным Воздушных сил ВСУ, противник применил 74 ракеты различных типов и 496 беспилотников. Основным направлением удара россияне выбрали Киев. Силы противовоздушной обороны обезвредили 524 воздушные цели: 48 ракет и 476 БПЛА.