В Киеве завершили поисковые работы в разрушенной девятиэтажке, где из-под завалов деблокировали 10 погибших
Киев • УНН
Спасатели завершили поисковые работы в разрушенной девятиэтажке в Дарницком районе, деблокировано 10 погибших. В целом российская атака унесла жизни 30 человек.
В Дарницком районе столицы завершены поисковые работы в разрушенной девятиэтажке, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Как сообщили спасатели, сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы. Здесь из-под завалов деблокировано 10 погибших. В целом российская атака унесла жизни 30 человек.
Еще по трем адресам в Дарницком районе продолжаются работы по ликвидации последствий массированной атаки.
На местах разрушений жилых домов продолжается разбор аварийных конструкций и вывоз строительного мусора.
В Киеве уже 30 погибших и 92 раненых после ударов рф 2 июля - четверо детей в больницах03.07.26, 09:26 • 4258 просмотров
Напомним
В ночь на 2 июля россия совершила массированную комбинированную атаку по Украине. По данным Воздушных сил ВСУ, противник применил 74 ракеты разных типов и 496 беспилотников. Основным направлением удара россияне выбрали Киев. Силы противовоздушной обороны обезвредили 524 воздушные цели: 48 ракет и 476 БпЛА.