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В Киеве завершили поисковые работы в разрушенной девятиэтажке, где из-под завалов деблокировали 10 погибших

Киев • УНН

 • 1844 просмотра

Спасатели завершили поисковые работы в разрушенной девятиэтажке в Дарницком районе, деблокировано 10 погибших. В целом российская атака унесла жизни 30 человек.

В Киеве завершили поисковые работы в разрушенной девятиэтажке, где из-под завалов деблокировали 10 погибших

В Дарницком районе столицы завершены поисковые работы в разрушенной девятиэтажке, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Как сообщили спасатели, сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы. Здесь из-под завалов деблокировано 10 погибших. В целом российская атака унесла жизни 30 человек.

Еще по трем адресам в Дарницком районе продолжаются работы по ликвидации последствий массированной атаки.

На местах разрушений жилых домов продолжается разбор аварийных конструкций и вывоз строительного мусора.

В Киеве уже 30 погибших и 92 раненых после ударов рф 2 июля - четверо детей в больницах03.07.26, 09:26 • 4258 просмотров

Напомним 

В ночь на 2 июля россия совершила массированную комбинированную атаку по Украине. По данным Воздушных сил ВСУ, противник  применил 74 ракеты разных типов и 496 беспилотников. Основным направлением удара россияне выбрали Киев. Силы противовоздушной обороны обезвредили 524 воздушные цели: 48 ракет и 476 БпЛА.

Антонина Туманова

Война в УкраинеКиев