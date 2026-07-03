В Киеве уже 30 погибших и 92 раненых после ударов рф 2 июля - четверо детей в больницах

Фото: Андрей Ходьков

В Киеве вторые сутки продолжается спасательно-поисковая операция после массированных российских обстрелов 2 июля. В результате массированной атаки погибли 30 человек. 92 человека пострадали. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

Всего в больницах сейчас находится четверо пострадавших детей. По словам Кличко, состояние годовалого мальчика и пятилетней девочки, их родителей и бабушки врачи стабилизировали. Раненые находятся в стационаре, с положительной динамикой, добавил он.

В то же время 10-летний мальчик, о котором сообщали вчера, скорее всего, остался сиротой. Его родители считаются пропавшими без вести - в больнице с мальчиком находится дедушка.

Также пропавшей без вести является 15-летняя девочка.

По состоянию на утро в больницах на стационаре находятся 56 раненых, среди них - 6 медработников. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Напомним

Взрывотехники главного управления полиции обнаружили на территории одного из предприятий в Оболонском районе столицы обломки российской ракеты Х-69 с кассетной боевой частью. Обломки изъяли и передали сотрудникам ГСЧС для дальнейшего уничтожения на полигоне.