В Киеве Mercedes влетел в подземный переход, известно о погибших и пострадавших
Киев • УНН
В Киеве на улице Вадима Гетьмана Mercedes влетел в пешеходную зону. В результате аварии есть погибшие и раненые, на месте работают экстренные службы.
В Киеве Mercedes двигался на большой скорости, не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на пешеходную зону. В итоге есть погибшие и раненые, передает УНН.
Детали
В местных Telegram-каналах сообщается об ужасной аварии в Киеве по ул. Вадима Гетьмана в районе Караваевых Дач. По утверждению очевидцев, авто въехало в подземный переход.
Утверждается, что погибли 4 человека.
Как рассказала в комментарии УНН спикер Нацполиции Юлия Гирдвилис, предварительно, водитель автомобиля Mercedes двигался на большой скорости, не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на пешеходную зону.
В результате есть погибшие и раненые. Информация уточняется. Все экстренные службы работают на месте происшествия
Напомним
В Винницкой области 4 июня произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. На Львовском шоссе столкнулись три легковых и один грузовой автомобиль. В результате ДТП погиб водитель одной из легковушек.