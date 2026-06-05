В Киеве Mercedes влетел в подземный переход, известно о погибших и пострадавших

В Киеве Mercedes двигался на большой скорости, не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на пешеходную зону. В итоге есть погибшие и раненые, передает УНН.

В местных Telegram-каналах сообщается об ужасной аварии в Киеве по ул. Вадима Гетьмана в районе Караваевых Дач. По утверждению очевидцев, авто въехало в подземный переход.

Утверждается, что погибли 4 человека.

Как рассказала в комментарии УНН спикер Нацполиции Юлия Гирдвилис, предварительно, водитель автомобиля Mercedes двигался на большой скорости, не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на пешеходную зону.

В результате есть погибшие и раненые. Информация уточняется. Все экстренные службы работают на месте происшествия