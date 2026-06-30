В Киеве масштабное ДТП - столкнулись пять автомобилей, есть погибшая и пострадавшие

Крупное ДТП с участием 5 автомобилей произошло в Подольском районе Киева, погибла женщина, двое пострадавших, сообщили в ГУНП в столице во вторник, пишет УНН.

Детали

"Сегодня около 08:40 на улице Ивана Выговского произошла крупная авария с участием пяти автомобилей", - говорится в сообщении.

На место дорожно-транспортного происшествия выезжали следователи главка полиции.

Предварительно установлено, что 21-летний водитель автомобиля BMW столкнулся с автомобилем Mercedes, который двигался в попутном направлении во второй полосе движения, а затем допустил еще одно столкновение – с автомобилем Daewoo Lanos. После этого неуправляемый BMW выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями Hyundai и KIA, которые двигались навстречу.

"В результате столкновения транспортных средств 51-летняя водитель автомобиля Hyundai погибла на месте происшествия. Также травмы получили 21-летний водитель BMW и его 25-летняя пассажирка. Они госпитализированы", - сказано в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства и механизм дорожно-транспортного происшествия, после чего будет дана соответствующая правовая квалификация.

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