В Киеве маршрутка влетела в полицейское авто, пострадала пассажирка

В Киеве маршрутка врезалась в полицейский автомобиль, есть пострадавшая женщина, сообщили в патрульной полиции столицы в понедельник, пишет УНН.

Сегодня, около 11 часов, на проспекте Валерия Лобановского водитель маршрутного транспортного средства Ataman, не соблюдая безопасную дистанцию, допустил столкновение со служебным автомобилем Renault Duster. В результате столкновения травмировалась пассажирка маршрутного транспортного средства. Ее госпитализировали - сообщили в патрульной полиции в соцсетях.

В дальнейшем выяснением всех обстоятельств этого происшествия, как указано, занимаются следователи.

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