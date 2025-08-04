В Киеве маршрутка влетела в полицейское авто, пострадала пассажирка
Киев • УНН
В Киеве на проспекте Валерия Лобановского маршрутка Ataman столкнулась со служебным Renault Duster. В результате ДТП пассажирка маршрутки получила травмы и была госпитализирована.
В Киеве маршрутка врезалась в полицейский автомобиль, есть пострадавшая женщина, сообщили в патрульной полиции столицы в понедельник, пишет УНН.
Сегодня, около 11 часов, на проспекте Валерия Лобановского водитель маршрутного транспортного средства Ataman, не соблюдая безопасную дистанцию, допустил столкновение со служебным автомобилем Renault Duster. В результате столкновения травмировалась пассажирка маршрутного транспортного средства. Ее госпитализировали
В дальнейшем выяснением всех обстоятельств этого происшествия, как указано, занимаются следователи.
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