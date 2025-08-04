У Києві маршрутка влетіла у поліцейське авто, постраждала пасажирка

У Києві маршрутка врізалася у поліцейський автомобіль, є постраждала жінка, повідомили у патрульній поліції столиці у понеділок, пише УНН.

Сьогодні, близько 11-ї години, на проспекті Валерія Лобановського водій маршрутного транспортного засобу Ataman, не дотримавшись безпечної дистанції, допустив зіткнення зі службовим автомобілем Renault Duster. Внаслідок зіткнення травмувалася пасажирка маршрутного транспортного засобу. Її ушпиталили - повідомили у патрульній поліції у соцмережах.

Надалі з'ясуванням всіх обставин цієї події, як вказано, займаються слідчі.

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