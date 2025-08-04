У Києві маршрутка влетіла у поліцейське авто, постраждала пасажирка
Київ • УНН
У Києві на проспекті Валерія Лобановського маршрутка Ataman зіткнулася зі службовим Renault Duster. Внаслідок ДТП пасажирка маршрутки отримала травми та була госпіталізована.
У Києві маршрутка врізалася у поліцейський автомобіль, є постраждала жінка, повідомили у патрульній поліції столиці у понеділок, пише УНН.
Сьогодні, близько 11-ї години, на проспекті Валерія Лобановського водій маршрутного транспортного засобу Ataman, не дотримавшись безпечної дистанції, допустив зіткнення зі службовим автомобілем Renault Duster. Внаслідок зіткнення травмувалася пасажирка маршрутного транспортного засобу. Її ушпиталили
Надалі з'ясуванням всіх обставин цієї події, як вказано, займаються слідчі.
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