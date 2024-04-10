В Киеве ликвидировали 4 нарколаборатории: изъяты наркотики и психотропы на 122 млн гривен

Правоохранители в Киеве ликвидировали 4 нарколаборатории, изъяты прекурсоры, наркотики и запрещенные вещества на 122 млн гривен. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры разоблачены и сообщено о подозрении семерым участникам преступной группы, которые организовали деятельность четырех нарколабораторий по изготовлению амфетамина и прекурсора фенилнитпропена и сбывали запрещенные вещества на территории Украины и соседних стран (ч.ч. 1, 2, 3 ст. 307, ч.ч. 2, 3 ст. 311, ч. 4 ст. 321 Уголовного кодекса Украины), - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что члены наркогруппировки обустроили в квартирах на Киевщине четыре нарколаборатории, мощности которых позволяли изготавливать более 50 кг прекурсоров в месяц, из которых в дальнейшем злоумышленники изготавливали 40 кг амфетамина, что обеспечивало фигурантам стабильный доход в размере более 16 млн гривен в месяц.

Склад для прекурсоров они обустроили на работе одного из участников группы, который работал на одном из столичных рынков.

Правоохранители провели 23 одновременных обыска в помещениях нарколабораторий, склада, квартирах фигурантов и автомобилях.

В ходе обысков изъято почти 400 л нитроэтана (из которого можно было бы синтезировать около 300 кг амфетамина), 25 кг различных прекурсоров, более 3 тысяч таблеток МДМА, 430 г амфетамина, 205 г каннабиса, лабораторное оборудование, оружие и патроны, два автомобиля, которые фигуранты использовали в своей преступной деятельности.

Ориентировочная стоимость изъятых запрещенных веществ может составлять 122 миллиона гривен.

Напомним

Правоохранители перекрыли международный канал поставки наркотиков в Европу, задержав в Киеве и Запорожье группу из семи злоумышленников, которые занимались контрабандой метадона из Украины в ЕС.