В Киеве ликвидировали 4 нарколаборатории: изъяты наркотики и психотропы на 122 млн гривен

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
  •  11645 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
  •  24947 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
  •  59076 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
  •  74711 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
  •  73685 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
  •  114187 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
  •  114651 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
  •  114135 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
  •  107959 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
9 апреля 2024, 07:16  •  113396 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

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Оккупанты в мае начинают мобилизацию в Мариуполе - Андрющенко

Оккупанты в мае начинают мобилизацию в Мариуполе - Андрющенко

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В рф автобудка с рабочими упала в карьер, есть жертвы

В рф автобудка с рабочими упала в карьер, есть жертвы

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В Харьковской области из-за атаки рф погибли ребенок и две женщины, 4 пострадавших, враг сбрасывал взрывчатку с дрона на автобус и авиабомбы - МВД

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Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  145017 просмотра
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5 апреля 2024, 10:51  •  364450 просмотра
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

4 апреля 2024, 15:10  •  385399 просмотра
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
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3 апреля 2024, 11:28  •  443547 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  509007 просмотра

В Киеве ликвидировали 4 нарколаборатории: изъяты наркотики и психотропы на 122 млн гривен

В Киеве правоохранители ликвидировали 4 нарколаборатории, изъяли прекурсоры, наркотики и запрещенные вещества на сумму 122 миллиона гривен.

Криминал и ЧП •   •  5537 просмотра
В Киеве ликвидировали 4 нарколаборатории: изъяты наркотики и психотропы на 122 млн гривен

Украина не просит слишком много, нам нужны системы ПВО и боевые самолеты - Зеленский

Президент Зеленский заявил, что Украине нужны системы противовоздушной обороны, боевые самолеты, артиллерия и усиление санкций против России, чтобы защитить города от российского террора и победить в войне.

Война •   •  7099 просмотра
Украина не просит слишком много, нам нужны системы ПВО и боевые самолеты - Зеленский

Оккупанты в мае начинают мобилизацию в Мариуполе - Андрющенко

В мае во временно оккупированном Мариуполе россияне начинают мобилизационные мероприятия, данные о предприятиях в городе приказали передать до 15 апреля.

Война •   •  6031 просмотра
Оккупанты в мае начинают мобилизацию в Мариуполе - Андрющенко

В рф автобудка с рабочими упала в карьер, есть жертвы

Двое погибли, семеро получили ранения, когда автобус, перевозивший вахтовиков, упал в карьер в Красноярском крае россии.

Криминал и ЧП •   •  5638 просмотра
В рф автобудка с рабочими упала в карьер, есть жертвы

В Харьковской области из-за атаки рф погибли ребенок и две женщины, 4 пострадавших, враг сбрасывал взрывчатку с дрона на автобус и авиабомбы - МВД

В результате российских атак на Харьковщине погибли ребенок и две женщины, еще 4 человека пострадали, а также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры - аптека, магазин и автобус.

Война •   •  6364 просмотра
В Харьковской области из-за атаки рф погибли ребенок и две женщины, 4 пострадавших, враг сбрасывал взрывчатку с дрона на автобус и авиабомбы - МВД

Болгария выделила Украине 60 тыс. евро в рамках программы Организации экономического сотрудничества и развития

Национальное собрание Болгарии одобрило выделение Украине 60 000 евро в рамках четырехлетней программы Организации экономического сотрудничества и развития стоимостью 16,5 млн евро, несмотря на оппозицию со стороны некоторых депутатов, которые хотели, чтобы средства были направлены на другие цели.

Война •   •  9174 просмотра
Болгария выделила Украине 60 тыс. евро в рамках программы Организации экономического сотрудничества и развития

В рф подозреваемый в нападении на "Крокус" сбежал от силовиков: объявлен план "Сирена"

В рф подозреваемый 47-летний Николай С. сбежал от силовиков в лес вблизи села Мещерское после того, как его обвинили в причастности к теракту в "Крокусе".

Криминал и ЧП •   •  8646 просмотра
В рф подозреваемый в нападении на "Крокус" сбежал от силовиков: объявлен план "Сирена"

Британская компания будет ремонтировать пушки L119 в Украине - Камышин

Великобритания и BAE Systems подписали соглашения о том, что компания будет ремонтировать и обслуживать пушки L119 в Украине за британские средства, уменьшая логистику для украинских военных и привлекая партнерские средства в страну.

Война •   •  11220 просмотра
Британская компания будет ремонтировать пушки L119 в Украине - Камышин

Дела Майдана: в суд направили дело командира львовского "Беркута"

Командира львовского "Беркута" и подчиненного будут судить по обвинениям в террористическом акте и умышленных убийствах митингующих 18 февраля 2014 года.

Криминал и ЧП •   •  7763 просмотра
Дела Майдана: в суд направили дело командира львовского "Беркута"

Джо Байден должен посетить мирную конференцию в Швейцарии

Швейцария планирует провести мирную конференцию высокого уровня по Украине в середине июня 2024 года, в которой, как ожидается, примет участие президент США Джо Байден, а также представители 80-100 стран, преимущественно с Глобального Юга.

политика •   •  8321 просмотра
Джо Байден должен посетить мирную конференцию в Швейцарии