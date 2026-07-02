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В Киеве количество жертв атаки рф возросло до 27 - в больнице умер пострадавший

Киев • УНН

 • 2718 просмотра

В больнице умер еще один пострадавший от массированной атаки рф. Общее количество погибших в Киеве возросло до 27, ранена 91 человек.

В Киеве количество жертв атаки рф возросло до 27 - в больнице умер пострадавший

В Киеве количество жертв в результате массированной атаки рф возросло до 27 - в больнице умер еще один пострадавший. Об этом сообщил глава Киевской МВА Тимур Ткаченко, передает УНН.

В больнице умер еще один пострадавший, получивший тяжелые ранения во время сегодняшнего обстрела 

- сообщил Ткаченко.

По его словам, на данный момент в результате российской атаки погибли 27 человек, еще 91 человек получил ранения.

После ночной атаки рф под завалами дома в Киеве могут оставаться девять человек - ГСЧС02.07.26, 17:31 • 2244 просмотра

Напомним 

В ночь на 2 июля россия совершила массированную комбинированную атаку по Украине. По данным Воздушных сил ВСУ, противник  применил 74 ракеты различных типов и 496 беспилотников. Основным направлением удара россияне выбрали Киев. Силы противовоздушной обороны обезвредили 524 воздушные цели: 48 ракет и 476 БПЛА.

Антонина Туманова

Война в Украине