В Киеве количество жертв атаки рф возросло до 27 - в больнице умер пострадавший

В Киеве количество жертв в результате массированной атаки рф возросло до 27 - в больнице умер еще один пострадавший. Об этом сообщил глава Киевской МВА Тимур Ткаченко, передает УНН.

В больнице умер еще один пострадавший, получивший тяжелые ранения во время сегодняшнего обстрела - сообщил Ткаченко.

По его словам, на данный момент в результате российской атаки погибли 27 человек, еще 91 человек получил ранения.

После ночной атаки рф под завалами дома в Киеве могут оставаться девять человек - ГСЧС

Напомним

В ночь на 2 июля россия совершила массированную комбинированную атаку по Украине. По данным Воздушных сил ВСУ, противник применил 74 ракеты различных типов и 496 беспилотников. Основным направлением удара россияне выбрали Киев. Силы противовоздушной обороны обезвредили 524 воздушные цели: 48 ракет и 476 БПЛА.