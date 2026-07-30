В Киеве количество пострадавших в результате ночной вражеской атаки возросло до трех, есть погибший

Число пострадавших в результате массированной атаки на столицу увеличилось до трех человек, один человек погиб. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что рядом с местами попаданий и падения обломков развернуты полицейские мобильные пункты. Следователи уже получили 155 заявлений от местных жителей о повреждении имущества. В частности, многоквартирных жилых домов, территории рынка, гаражного кооператива, складского и офисного помещения, отделения почты, аптеки, магазинов и автомобилей.

Число пострадавших возросло до трех человек, среди них мужчины в возрасте 23, 30 и 53 лет. Погиб 31-летний киевлянин - говорится в сообщении.

Полицейские продолжают документировать разрушения и собирают доказательства очередного военного преступления, совершенного российскими военными против мирного населения Украины.

Напомним

Как ранее писал УНН, в результате российской атаки на Киев дотла сгорел рынок в Оболонском районе, один человек погиб в Святошинском районе.

Также в Броварском районе Киевской области из-за ночной атаки рф пострадали пятеро человек, среди которых несовершеннолетний и две женщины. Трое госпитализированы, частично разрушен частный дом.

Киевский метрополитен опроверг ограничение доступа во время тревоги