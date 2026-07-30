В Киеве количество пострадавших в результате ночной вражеской атаки возросло до трех, есть погибший

$45.670.1351.060.01
ukenru
13:49 • 382 просмотра
Смертоносный удар рф по Комышувахе: число погибших возросло до 40, некоторые тела пока не удалось идентифицироватьPhoto
13:26 • 7284 просмотра
В Киеве избирают меру пресечения участнице событий на Борщаговке Валентине Молодой — в чем ее подозреваютPhoto
13:17 • 9430 просмотра
У пингвинов, обитающих возле «Вернадского», появились первые яйца — сколько их ожидаютPhoto
12:58 • 9324 просмотра
Еврокомиссия раскрыла "амбициозную" цель Украины завершить переговоры о вступлении до конца 2028 года: подчеркнула необходимость ускорения реформ
Эксклюзив
12:41 • 12550 просмотра
Затягивание суда не спасет от ответственности — адвокат объяснил, как остановить сроки давности
11:25 • 18247 просмотра
Ситуацию в энергетике частично стабилизировали, в большинстве регионов и Киеве возвращаются к графикам - Укрэнерго
10:57 • 19874 просмотра
Еврокомиссия не указывает дату вступления для Украины, предлагая более амбициозную дорожную карту для Молдовы - Politico
09:59 • 16848 просмотра
Число погибших в результате авиаудара рф по Камышевахе возросло до 37
4 ноября, 07:37 • 23941 просмотра
Что со светом и водой в Киеве - обновление на утро
4 ноября, 06:33 • 22144 просмотра
Демократы получают контроль над Конгрессом, нанеся удар по Трампу
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
71% американских избирателей считают, что Конгресс недостаточно контролирует Трампа — CNN4 ноября, 03:55 • 11106 просмотра
В Италии на дне озера нашли бронзовый меч возрастом более 3300 лет, который до сих пор остается острым4 ноября, 04:05 • 22546 просмотра
Российские БМПТ «Спиридон» заметили с необычной противодроновой защитой вместо бронированных «мангалов»4 ноября, 04:16 • 7576 просмотра
Высокопоставленный сотрудник СБУ угрожает детективам НАБУ оружием и препятствует обыску4 ноября, 05:20 • 7328 просмотра
Из-за атак рф снизили мощность АЭС, перебои с электричеством в Киеве и 7 областях - Минэнерго10:30 • 17405 просмотра
публикации
День железнодорожника в Украине: история праздника, работа под обстрелами и будущее железной дороги12:42 • 4722 просмотра
Затягивание суда не спасет от ответственности — адвокат объяснил, как остановить сроки давности
Эксклюзив
12:41 • 12549 просмотра
В Киеве приостанавливают движение трамваев и троллейбусов — какими автобусами можно воспользоваться и работает ли метро3 ноября, 17:35 • 57935 просмотра
Промежуточные выборы в США — смогут ли демократы ограничить Трампа и что это означает для Украины
Эксклюзив
3 ноября, 14:07 • 69782 просмотра
Бронирование в обмен на мобилизацию: почему новая идея правительства вызвала критику
Эксклюзив
3 ноября, 11:27 • 76589 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Леонид Кравчук
Леонид Кучма
Андрюс Кубилюс
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Киевская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
У пингвинов, обитающих возле «Вернадского», появились первые яйца — сколько их ожидаютPhoto13:17 • 9446 просмотра
В Италии на дне озера нашли бронзовый меч возрастом более 3300 лет, который до сих пор остается острым4 ноября, 04:05 • 22595 просмотра
Конгрессвумен Виктория Спартц, которая критиковала помощь Украине, хотя сама имеет украинское происхождение, теряет место в Конгрессе 4 ноября, 03:08 • 31861 просмотра
Крис Рок признался, как зависимость от порнографии и измены разрушили его 20-летний брак4 ноября, 03:05 • 18356 просмотра
Бриджит Фонда впервые за долгое время появилась на публике после 24 лет вдали от ГолливудаPhoto4 ноября, 02:05 • 24036 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Фокс Ньюс
FAB-500
Financial Times
Дипломатка

В Киеве количество пострадавших в результате ночной вражеской атаки возросло до трех, есть погибший

Киев • УНН

 • 5200 просмотра

В результате ночной атаки на Киев количество пострадавших возросло до трех, погиб 31-летний мужчина. Полиция получила 155 заявлений о повреждении имущества.

В Киеве количество пострадавших в результате ночной вражеской атаки возросло до трех, есть погибший

Число пострадавших в результате массированной атаки на столицу увеличилось до трех человек, один человек погиб. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что рядом с местами попаданий и падения обломков развернуты полицейские мобильные пункты. Следователи уже получили 155 заявлений от местных жителей о повреждении имущества. В частности, многоквартирных жилых домов, территории рынка, гаражного кооператива, складского и офисного помещения, отделения почты, аптеки, магазинов и автомобилей.

Число пострадавших возросло до трех человек, среди них мужчины в возрасте 23, 30 и 53 лет. Погиб 31-летний киевлянин

- говорится в сообщении.

Полицейские продолжают документировать разрушения и собирают доказательства очередного военного преступления, совершенного российскими военными против мирного населения Украины.

Напомним

Как ранее писал УНН, в результате российской атаки на Киев дотла сгорел рынок в Оболонском районе, один человек погиб в Святошинском районе. 

Также в Броварском районе Киевской области из-за ночной атаки рф пострадали пятеро человек, среди которых несовершеннолетний и две женщины. Трое госпитализированы, частично разрушен частный дом.

Киевский метрополитен опроверг ограничение доступа во время тревоги30.07.26, 11:30 • 3981 просмотр

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
Взрывы
Война в Украине
Аптека