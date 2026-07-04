В Киеве из озера Кирилловского откачали 25 кубометров нефтепродуктов после атаки рф. Фиксируют гибель рыбы, птиц и лягушек

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия загрязнения озера Кирилловского - с поверхности водоема уже откачано 25 кубических метров горюче-смазочных материалов. Кроме того, специалисты фиксируют гибель рыбы, птиц, лягушек, насекомых и других животных, обитавших в водоеме и на его берегах, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Для локализации загрязнения на водоеме уже установили четыре линии боевых заграждений постоянной плавучести общей протяженностью 350 метров, а также 12 линий сорбирующих боновых заграждений длиной 720 метров, которые перекрыли всю ширину озера и не позволяют нефтепродуктам распространяться дальше.

Кроме того, на месте работают девять скиммерных систем, с помощью которых спасатели собирают горюче-смазочные материалы с поверхности воды.

"С поверхности водоема уже откачано 25 кубических метров горюче-смазочных материалов", – сообщили в ГСЧС.

Несмотря на проведенные работы, в районе озера до сих пор сохраняется устойчивый запах горюче-смазочных материалов. В таких условиях спасатели ежедневно продолжают работы по ликвидации последствий российского удара.

В ГСЧС также подчеркнули, что загрязнение уже нанесло серьезный ущерб местной экосистеме. По словам специалистов, они фиксируют гибель рыбы, птиц, лягушек, насекомых и других животных, обитавших в водоеме и на его берегах.

К ликвидации последствий привлечено 17 единиц специальной техники и 60 спасателей. Работы на месте продолжаются.

Напомним

В результате массированной атаки рф в ночь на 2 июля произошла масштабная утечка нефтепродуктов в Кирилловское озеро в Киеве, его очистят, сообщилив Минэкономики, указав, что координируют очистку озера, и что в настоящее время строго запрещено купаться, ловить рыбу и любым образом контактировать с водой в озерах Кирилловском и Иорданском.