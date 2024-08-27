В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: жителей просят идти в укрытие
Киев • УНН
В Украине объявлена воздушная тревога. Киевская городская государственная администрация призывает всех жителей срочно проследовать в укрытия гражданской защиты.
В столице объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога.
Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты
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У Києві оголошено повітряну тривогу26 августа 2024, 22:11 • 20805 просмотров