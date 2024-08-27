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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: мешканців просять йти в укриття

Київ • УНН

 • 55202 перегляди

В Україні оголошено повітряну тривогу. Київська міська державна адміністрація закликає всіх мешканців терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

У столиці оголошена повітряна тривога. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.

Увага! У Києві оголошена повітряна тривога.
Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту

- Київська міська державна адміністрація.

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Юлія Котвицька

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