У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: мешканців просять йти в укриття
Київ • УНН
В Україні оголошено повітряну тривогу. Київська міська державна адміністрація закликає всіх мешканців терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.
У столиці оголошена повітряна тривога. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.
Увага! У Києві оголошена повітряна тривога.
Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту
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У Києві оголошено повітряну тривогу27.08.24, 01:11 • 27472 перегляди