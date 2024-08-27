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У Києві оголошено повітряну тривогу

У Києві оголошено повітряну тривогу

Київ • УНН

 • 27472 перегляди

Київська міська державна адміністрація повідомила про оголошення повітряної тривоги в столиці України.

У столиці України була оголошена повітряна тривога. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.

Увага! У Києві оголошена повітряна тривога!
Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту

- Київська міська державна адміністрація.

Додамо

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаКиїв

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