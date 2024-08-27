У Києві оголошено повітряну тривогу
Київ • УНН
Київська міська державна адміністрація повідомила про оголошення повітряної тривоги в столиці України.
У столиці України була оголошена повітряна тривога. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.
Увага! У Києві оголошена повітряна тривога!
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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога27.08.24, 00:12 • 27680 переглядiв