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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

Київ • УНН

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Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про виявлення груп ворожих БпЛА "Шахед" у різних регіонах України. Дрони рухаються в напрямку Миколаївської, Вінницької, Сумської, Чернігівської, Київської та Полтавської областей.

У столиці та низці областей оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає УНН.

Увага!
Нові група"Шахедів" з півночі Херсонщини на Миколаївщину.
БпЛА на півночі Миколаївщини рухаються на північний захід.
Кілька груп "Шахедів" на півдні Вінниччини , курс на північ.
Декілька груп Шахедів на Сумщині рухаються у західному напрямку.
Кілька груп Шахедів на півдні та півночі Чернігівщини, курсом на Київщину.
Кілька груп Шахедів на півночі Полтавщини курсом на Миргород, Полтаву

- Повітряні Сили Збройних Сил України.

Повітряні Сили: Зафіксована активність розвідувальних БпЛА вздовж всієї лінії фронту26.08.24, 22:50 • 26055 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаКиїв

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