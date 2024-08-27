У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
Київ • УНН
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про виявлення груп ворожих БпЛА "Шахед" у різних регіонах України. Дрони рухаються в напрямку Миколаївської, Вінницької, Сумської, Чернігівської, Київської та Полтавської областей.
У столиці та низці областей оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає УНН.
Увага!
Нові група"Шахедів" з півночі Херсонщини на Миколаївщину.
БпЛА на півночі Миколаївщини рухаються на північний захід.
Кілька груп "Шахедів" на півдні Вінниччини , курс на північ.
Декілька груп Шахедів на Сумщині рухаються у західному напрямку.
Кілька груп Шахедів на півдні та півночі Чернігівщини, курсом на Київщину.
Кілька груп Шахедів на півночі Полтавщини курсом на Миргород, Полтаву
Повітряні Сили: Зафіксована активність розвідувальних БпЛА вздовж всієї лінії фронту26.08.24, 22:50 • 26055 переглядiв