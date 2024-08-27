У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

У столиці та низці областей оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає УНН.

Увага!

Нові група"Шахедів" з півночі Херсонщини на Миколаївщину.

БпЛА на півночі Миколаївщини рухаються на північний захід.

Кілька груп "Шахедів" на півдні Вінниччини , курс на північ.

Декілька груп Шахедів на Сумщині рухаються у західному напрямку.

Кілька груп Шахедів на півдні та півночі Чернігівщини, курсом на Київщину.

Кілька груп Шахедів на півночі Полтавщини курсом на Миргород, Полтаву

