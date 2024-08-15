В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога на фоне угрозы баллистики
Киев • УНН
В Киеве и ряде областей на севере, в центре и востоке объявлена воздушная тревога. КГВА предупреждает об угрозе применения баллистического вооружения и призывает направляться в укрытия.
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. Киевская городская военная администрация предупреждает об угрозе баллистики, пишет УНН.
Детали
Воздушная тревога объявлена в столице и ряде областей на севере, в центре и востоке.
"Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения! Направляйтесь в укрытия!", - отметил начальник КГВА Сергей Попко.
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