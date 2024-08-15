По состоянию на 13:00 в результате ночной вражеской атаки на Киевщине зафиксировано повреждение 4 частных домов и одного авто из-за падения обломков сбитых целей. Об этом рассказал начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Продолжаем фиксировать последствия ночной атаки на Киевщине. По состоянию на 13:00 зафиксировано повреждение 4 частных домов и одного авто в результате падения обломков сбитых целей - написал Кравченко в Facebook.

По его словам повреждения незначительные. В домах разбиты окна, двери, посечены кровли крыш.

Все оперативные группы работают на местах.

"Прямых попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. Жителям поврежденных домов будет оказана вся необходимая помощь", - добавил глава ОВА.

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