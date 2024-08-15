Киев • УНН
В результате падения обломков сбитых целей во время ночной атаки на Киевщине повреждены 4 частных дома и одно авто. Повреждения незначительные, жителям будет оказана необходимая помощь.
По состоянию на 13:00 в результате ночной вражеской атаки на Киевщине зафиксировано повреждение 4 частных домов и одного авто из-за падения обломков сбитых целей. Об этом рассказал начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
Продолжаем фиксировать последствия ночной атаки на Киевщине. По состоянию на 13:00 зафиксировано повреждение 4 частных домов и одного авто в результате падения обломков сбитых целей
По его словам повреждения незначительные. В домах разбиты окна, двери, посечены кровли крыш.
Все оперативные группы работают на местах.
"Прямых попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. Жителям поврежденных домов будет оказана вся необходимая помощь", - добавил глава ОВА.
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