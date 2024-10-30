В Киеве и Днепре вводят сезонные ограничения скорости: что нужно знать

В Киеве на 8 участках с 1 ноября будет изменен скоростной режим с 80 км/ч на 50 км/ч. В Днепре на 7 участках ограничение скорости будет изменено с 70 км/ч на 50 км/ч. Об этом напомнил первый заместитель руководителя Департамента патрульной полиции Нацполиции Украины Алексей Билошицкий в среду в Telegram, пишет УНН.

С 1 ноября на некоторых участках Киева и Днепра изменен скоростной режим. В соответствии с решениями Киевского городского совета и исполнительного комитета Днепровского городского совета, заканчивается период действия ограничений скорости движения транспортных средств более 50 км/ч. и- указал Белошицкий.

В Киеве меняется ограничение скорости движения транспортных средств с 80 км/ч на 50 км/ч на восьми участках, а именно:

проспект Романа Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);

улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного);

проспект Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);

проспект Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);

автодорога Р-69 (от улицы Озерной до границы Киева).

В Днепре ограничение скорости с 70 км/ч на 50 км/ч действует на таких участках:

улица Набережная Заводская, за исключением следующих участков: 200 м с обеих сторон от перекрестка с улицей Академика Павлова; от выезда со шлакоотвала до разворота на мост Кайдацкий; 50 м с обеих сторон от нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестков с улицей Фатимы Гафуровой (СК «Ледовая арена» и улицей Метростроевской);

улица Набережная Победы (от улицы Яружной до улицы Космической);

шоссе Запорожское (от улицы Шинной до улицы Аэропортовской);

шоссе Донецкое (от перекрестка с улицей Березинской до дорожных знаков 5.45 и 5.46 «Днепр»);

Солнечная Набережная, от перекрестка с улицей Любарского до моста Усть-Самарского (за исключением участков за 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов с обеих сторон);

мост Центральный;

мост Кайдакский.

"На улицах и дорогах, где осуществляется автоматическая фиксация нарушений правил дорожного движения, в частности: в Киеве - на Набережном шоссе, 4, в Днепре - на улицах Набережная Заводская, 64 и Набережная Победы, 38-А, комплексы автоматической фиксации нарушений будут перенастроены на актуально разрешенную скорость!" - подчеркнул Билошицкий.

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