Что будет, если не «переобули» свое авто: напомнили в патрульной полиции
Киев • УНН
Заместитель начальника патрульной полиции напомнил о необходимости замены летних шин на зимние. При температуре ниже +7°C летняя резина теряет свойства и становится опасной для управления.
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий напомнил о необходимости заменить летние шины на зимние на своей машине, ведь близятся первые холода, сообщает УНН.
Билошицкий в Telegram опубликовал архивные фото, которые напоминают, что может быть, если вовремя не «переобуть» свою машину.
Он отметил, что переменчивая погода, колебания температуры воздуха, заморозки не должны стать помехой для безопасного управления автомобилем.
Билошицкий рассказал, что каждый год слышит от людей фразы, что «и так пойдет», «зимние шины - это маркетинг», «меняют шины только непрофессионалы», «мой дед ездил как-то 50 лет» и многое другое. Но есть неоспоримые факты, указал он и перечислил:
- зимняя резина имеет гораздо лучшее сцепление с дорогой в зимних условиях;
- при температурах +4-7°С летняя резина «дубеет» и теряет свои свойства, что приводит к снижению управляемости и увеличению тормозного пути;
- зимняя резина безопаснее - уменьшение риска заноса и лучший контроль на дороге снижают вероятность аварий на скользких дорогах.
Своевременная замена шин поможет избежать многих проблем во время осложнения погодных условий и сэкономить ваше время, добавил Билошицкий.
Ранее автоинструктор Николай Крепец в комментарии УННсообщал, что необходимо менять летние шины на зимние на своем автомобиле при температуре +5...+10°C.