Що буде, якщо не "перевзули" своє авто: нагадали в патрульній поліції
Київ • УНН
Заступник начальника патрульної поліції нагадав про необхідність заміни літніх шин на зимові. При температурі нижче +7°C літня гума втрачає властивості та стає небезпечною для керування.
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький нагадав про необхідність замінити літні шини на зимові на своїй автівці, адже близяться перші холоди, повідомляє УНН.
Білошицький у Telegram опублікував архівні фото які нагадують, що може бути, якщо вчасно не "перевзути" свою автівку.
Він наголосив, що мінлива погода, коливання температури повітря, заморозки не мають стати на заваді для безпечного керування автомобілем.
Білошицький розповів, що щороку чує від людей фрази, що "і так піде", "зимові шини — то маркетинг", "міняють шини лише непрофесіонали", "мій дід їздив якось 50 років" та багато іншого. Але є беззаперечні факти, вказав він і перечислив:
- зимова гума має набагато краще зчеплення з дорогою у зимових умовах;
- при температурах +4-7°С літня гума "дубіє" і втрачає свої властивості, що призводить до зниження керованості та збільшення гальмівного шляху;
- зимова гума безпечніша — зменшення ризику заносу та кращий контроль на дорозі знижують імовірність аварій на слизьких дорогах.
Своєчасна заміна шин допоможе уникнути багатьох проблем під час ускладнення погодних умов та зекономити ваш час, додав Білошицький.
Раніше автоіструктор Микола Крепець в коментарі УНН повідомляв, що необхідно міняти літні шини на зимові на своєму автомобілі при температурі +5...+10°C.