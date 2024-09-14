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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: жителей просят идти в укрытие

Киев  •  УНН

13 сентября 2024, 22:42  •  857 просмотра

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В столице Украины объявлена воздушная тревога. Киевская городская государственная администрация призывает всех жителей срочно проследовать в укрытия гражданской защиты.

В столице объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.  

ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога!
Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты

- Киевская городская государственная администрация.

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