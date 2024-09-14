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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: мешканців просять йти в укриття

Київ • УНН

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У столиці України оголошено повітряну тривогу. Київська міська державна адміністрація закликає всіх мешканців терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

У столиці оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська державної адміністрація, передає УНН.  

УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога!
Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту

- Київська міська державної адміністрація.

Додамо

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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