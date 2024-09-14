У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: мешканців просять йти в укриття
Київ • УНН
У столиці України оголошено повітряну тривогу. Київська міська державна адміністрація закликає всіх мешканців терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.
У столиці оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська державної адміністрація, передає УНН.
УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога!
Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту
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Повітярні Сили ЗСУ поінформували, що ворожі БпЛА зафіксовані на межі Київської та Житомирської областей.
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