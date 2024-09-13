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У Чорному морі готовності до застосування високоточної зброї перебувають носії ракет "Калібр"

Київ • УНН

 • 19553 перегляди

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про присутність ворожих носіїв ракет "Калібр" на бойовому чергуванні в Чорному морі.

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають носії ракет "Калібр". Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Увага! В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
 У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття

- Повітряні Сили Збройних Сил України.
Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна

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