В Черном море в готовности к применению высокоточного оружия находятся носители ракет "Калибр"
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ сообщают о присутствии вражеских носителей ракет "Калибр" на боевом дежурстве в Черном море.
В Черном море на боевом дежурстве находятся носители ракет "Калибр". Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
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