В Киеве 12 сентября ограничат движение транспорта в центре города

В четверг, 12 сентября, в Киеве будут введены временные ограничения движение автомобилей в центральной части города. Об этом предупредил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает УНН.

Детали

В связи с проведением мероприятий завтра, 12 сентября, в столице будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города - говорится в заметке.

Правоохранители просят горожан заранее планировать свои маршруты с учетом этой информации.

Дополнение

В Управлении государственной охраны Украины (УГО) объясняют, что ограничения связаны с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций в Киеве.

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