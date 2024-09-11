В Киеве 12 сентября ограничат движение транспорта в центре города
Киев • УНН
В центральной части Киева 12 сентября будут введены временные ограничения движения автомобилей из-за проведения мероприятий. Полиция просит водителей заранее планировать свои маршруты.
В четверг, 12 сентября, в Киеве будут введены временные ограничения движение автомобилей в центральной части города. Об этом предупредил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает УНН.
Детали
В связи с проведением мероприятий завтра, 12 сентября, в столице будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города
Правоохранители просят горожан заранее планировать свои маршруты с учетом этой информации.
Дополнение
В Управлении государственной охраны Украины (УГО) объясняют, что ограничения связаны с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций в Киеве.
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