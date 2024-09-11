У Києві 12 вересня обмежать рух транспорту в центрі
Київ • УНН
У центральній частині Києва 12 вересня будуть введені тимчасові обмеження руху автомобілів через проведення заходів. Поліція просить водіїв заздалегідь планувати свої маршрути.
У четвер, 12 вересня, У Києві будуть запроваджені тимчасові обмеження рух автомобілів у центральній частині міста. Про це попередив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН.
Деталі
У зв’язку з проведенням заходів завтра, 12 вересня, у столиці діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які буде запроваджено у центральній частині міста
Правоохоронці просять містян заздалегідь планувати свої маршрути з урахуванням цієї інформації.
Доповнення
В Управлінні державної охорони України (УДО) пояснюють, що обмеження пов'язані з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій у Києві.
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