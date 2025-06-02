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В Киев пришло метеорологическое лето - на 10 дней позже, чем обычно

Киев • УНН

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По данным обсерватории, нынешнее метеорологическое лето в Киеве началось 21 мая, на 10 дней позже, чем в среднем. Среднемесячная температура воздуха в мае составила 13,6°С.

В Киев пришло метеорологическое лето - на 10 дней позже, чем обычно

В Киеве уже началось метеорологическое лето - 21 мая, на 10 дней позже, чем в среднем, сообщила в понедельник Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, пишет УНН.

Метеорологическое лето в Киеве началось 21 мая, когда состоялся устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через +15,0°С в сторону ее повышения. Оно пришло в столицу на 10 дней позже среднемноголетних показателей

- сообщили в обсерватории.

Детали

По данным объединенной гидрометеорологической станции Киев среднемесячная температура воздуха мая в Киеве составляла 13,6°С, что ниже климатической нормы на 2,2°С.

Холоднее всего было 11 мая, когда минимальная температура снизилась под утро до -4,1°С. Теплее всего было 4 мая, когда максимальная температура повысилась до +27,0°.

Осадков на проспекте Науки выпало 64 мм или 98% месячной нормы.

В Украину пришло классическое лето: прогноз погоды на неделю02.06.25, 12:18 • 2250 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

КиевПогода и окружающая среда
Киев
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