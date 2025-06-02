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До Києва прийшло метеорологічне літо - на 10 днів пізніше, ніж зазвичай

Київ • УНН

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За даними обсерваторії, цьогорічне метеорологічне літо в Києві розпочалося 21 травня, на 10 днів пізніше, ніж у середньому. Середньомісячна температура повітря у травні становила 13,6°С.

До Києва прийшло метеорологічне літо - на 10 днів пізніше, ніж зазвичай

У Києві вже розпочалося метеорологічне літо - 21 травня, на 10 днів пізніше, ніж в середньому, повідомила у понеділок Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, пише УНН.

Метеорологічне літо у Києві розпочалось 21 травня, коли відбувся сталий перехід середньодобової температури повітря через +15,0°С в бік її підвищення. Воно завітало до столиці на 10 днів пізніше середньобагаторічних показників

- повідомили в обсерваторії.

Деталі

За даними об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ середньомісячна температура повітря травня у Києві становила 13,6°С, що нижче кліматичної норми на 2,2°С.

Найхолодніше було 11 травня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -4,1°С. Найтепліше було 4 травня, коли максимальна температура підвищилась до +27,0°.

Опадів на проспекті Науки випало 64 мм або 98% місячної норми.

В Україну прийшло класичне літо: прогноз погоди на тиждень02.06.25, 12:18 • 2248 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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