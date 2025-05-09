В Хмельницком задержали проректора военной академии, который заставлял подчиненных строить ему дом

В Хмельницком задержали проректора национальной военной академии, которого подозревают в использовании служебного положения для личной выгоды. Об этом сообщает ГБР, пишет УНН.

Сотрудники ГБР по материалам УВБ Государственной пограничной службы задержали проректора национальной военной академии, который заставлял подчиненных строить частный дом на собственном земельном участке - сообщает ГБР.

По информации, с начала 2024 года чиновник систематически привлекал сотрудников академии к строительству на своем участке вместо надлежащего выполнения ими служебных обязанностей и прохождения военной службы. В частности, установили, по меньшей мере, пять таких лиц. Кроме того, проверяется информация об использовании труда курсантов.

6 мая 2025 года сотрудники ГБР провели обыски по месту жительства подозреваемого и в помещениях учебного заведения. На территории строительства обнаружено большое количество имущества с инвентарными номерами академии - в частности, кровати, кондиционеры, обогреватели, сувенирную продукцию, а также строительные материалы (плитку, ламинат), приобретенные за средства государственного бюджета. Точный размер убытков, нанесенных государству, устанавливается - говорится в сообщении.

Чиновника задержали и сообщили о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины о превышении военным должностным лицом служебных полномочий и присвоении военного имущества, а также завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в условиях военного положения.

Его взяли под стражу с правом внесения залога в размере 450 тысяч гривен и отстранили от должности.

Также, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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