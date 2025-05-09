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У Хмельницьку затримали проректора військової академії, який змушував підлеглих будувати йому будинок

Київ • УНН

 • 1206 перегляди

У Хмельницькому затримали проректора військової академії, який змушував підлеглих будувати його приватний будинок. Він систематично залучав співробітників до будівництва замість їхніх службових обов’язків.

У Хмельницьку затримали проректора військової академії, який змушував підлеглих будувати йому будинок

У Хмельницькому затримали проректора національної військової академії, якого підозрюють у використанні службового становища для особистої вигоди. Про це повідомляє ДБР, пише УНН.

Працівники ДБР за матеріалами УВБ Державної прикордонної служби затримали проректора національної військової академії, який примушував підлеглих будувати приватний будинок на власній земельній ділянці

- повідомляє ДБР.

За інформацією, з початку 2024 року посадовець систематично залучав співробітників академії до будівництва на своїй ділянці замість належного виконання ними службових обов’язків і проходження військової служби. Зокрема, встановили, щонайменше пʼятьох таких осіб. Крім того, перевіряється інформація про використання праці курсантів.

6 травня 2025 року працівники ДБР провели обшуки за місцем проживання підозрюваного та у приміщеннях навчального закладу. На території будівництва виявлено велику кількість майна з інвентарними номерами академії - зокрема, ліжка, кондиціонери, обігрівачі, сувенірну продукцію, а також будівельні матеріали (плитку, ламінат), придбані за кошти державного бюджету. Точний розмір збитків, завданих державі, встановлюється

- йдеться в повідомленні.

Посадовця затримали та повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу України щодо перевищення військовою службовою особою службових повноважень та привласнення військового майна, а також заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану.

Його взяли під варту з правом внесення застави у розмірі 450 тисяч гривень та відсторонили від посади.

Також, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Замість фронту відправив бійців робити ремонт у квартирі: на Одещині ДБР затримала командира військової частини30.04.25, 11:23 • 9928 переглядiв

Аліна Волянська

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