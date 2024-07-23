22 июля к спасателям поступило сообщение о пожаре в частном магазине на проспекте Мира в Хмельницком. На место происшествия оперативно прибыли бригады 37-й Государственной пожарно-спасательной части и Оперативно-координационного центра.

Прибыв на место, спасатели обнаружили возгорание на площади 3 кв. м, которое могло быстро распространиться на соседние магазины. Пожарные мгновенно подали стволы на тушение и успешно ликвидировали пожар, не допустив его распространения.

Вероятной причиной возгорания стало короткое замыкание электросети.

До прибытия спасателей неравнодушный мужчина пытался самостоятельно погасить пожар с помощью огнетушителя. Во время этих действий он надышался продуктами горения. Спасатели оказали ему необходимую помощь и передали медикам. От госпитализации мужчина отказался.

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