За прошедшие сутки террористы трижды атаковали Николаевскую область, в результате чего возник пожар и было повреждено гражданское авто. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций и ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, 17 июля в 17:07 и 17:39 агрессор ударил дронами-камикадзе типа FPV по Куцурубской громаде. Следовательно, в результате одного из обстрелов на открытой территории за пределами населенных пунктов загорелись хвойные насаждения. Впрочем, пожар быстро ликвидировали. Также в результате второго обстрела был поврежден гражданский автомобиль.

Позже в 17:54 оккупанты нанесли артиллерийские обстрелы по акватории Куцурубской громады.

К счастью, везде обошлось без жертв среди гражданского населения.

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