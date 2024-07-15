В Николаевской области ракетная атака российских войск вызвала пожар сухой травы. За прошедшие сутки в регионе из-за вражеских обстрелов были аналогичные пожары, из-за удара войск рф по Очакову есть повреждения. Об этом сообщил в понедельник глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

В области в результате ракетной атаки возник пожар сухой травы, службы на месте - написал Ким в Telegram.

Ранее

Воздушные силы ВСУ сообщали о вражеской ракете через Николаевскую область с курсом на северо-запад.

Дополнение

За минувшие сутки, 14 июля, по данным главы ОВА, в Николаевской области враг атаковал дронами-камикадзе типа FPV Куцурубскую громаду. Возникло два пожара сухой травы за пределами населенных пунктов. Возгорания оперативно ликвидированы пожарными. Пострадавших нет.

Вечером, 14 июля, в 20:10 артиллерийским обстрелам, как отметил Ким, подвергся город Очаков Очаковской громады. Повреждены частные дома, гараж и линия электропередач. Также возникло возгорание сухой травы, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет.