В Хмельницкой области во время тревоги обезвредили два БПЛА: без пострадавших и повреждений
Киев • УНН
В ночь на 17 октября в Хмельницкой области средствами РЭБ обезврежены два БПЛА. По сообщению председателя ОВА, пострадавших и разрушений нет, население призывают быть осторожными с подозрительными предметами.
Два вражеских дрона были ликвидированы в Хмельницкой области в результате активного противодействия средств радиоэлектронной борьбы в ночь на 17 октября, сообщил в четверг глава ОВА Сергей Тюрин, передает УНН.
Во время сигнала «Воздушная тревога», в результате активного противодействия РЭБ обезврежены 2 российских беспилотника. По состоянию на этот час, сообщений о травмированных, погибших и разрушений не поступало
Он также отметил, что при обнаружении подозрительных предметов, похожих на беспилотники, не нужно совершать самостоятельно каких-либо действий. Необходимо срочно сообщить об опасной находке полицию, ГСЧС или военную администрацию.
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