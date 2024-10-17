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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Хмельницкой области во время тревоги обезвредили два БПЛА: без пострадавших и повреждений

В Хмельницкой области во время тревоги обезвредили два БПЛА: без пострадавших и повреждений

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 06:16  •  1301 просмотра

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В ночь на 17 октября в Хмельницкой области средствами РЭБ обезврежены два БПЛА. По сообщению председателя ОВА, пострадавших и разрушений нет, население призывают быть осторожными с подозрительными предметами.

Два вражеских дрона были ликвидированы в Хмельницкой области в результате активного противодействия средств радиоэлектронной борьбы в ночь на 17 октября, сообщил в четверг глава ОВА Сергей Тюрин, передает УНН

Во время сигнала «Воздушная тревога», в результате активного противодействия РЭБ обезврежены 2 российских беспилотника. По состоянию на этот час, сообщений о травмированных, погибших и разрушений не поступало

- написал Тюрин в Telegram.

Он также отметил, что при обнаружении подозрительных предметов, похожих на беспилотники, не нужно совершать самостоятельно каких-либо действий. Необходимо срочно сообщить об опасной находке полицию, ГСЧС или военную администрацию.

Над Украиной за ночь сбили 22 вражеских дрона, два полетели в направлении беларуси17 октября 2024, 05:26 • 6120 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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